Norah Jones "quer levantar-se" com ajuda de um novo álbum

Norah Jones está de regresso aos discos. A premiada artista norte-americana, filha da estrela indiana Ravi Shankar, tem um novo álbum já disponível para escuta.

"Pick Me Up Off the Floor" resultou de várias colaborações, incluindo com o "rocker" Jeff Tweedy, dos Wilco, no tema "I'm Alive", um videoclipe lançado ainda antes da pandemia de Covid-19 ter bloqueado o planeta e deixado muitos músicos sem concertos.

Para este trabalho, a premiada filha de Ravi Shankar começou a trabalhar com ideias soltas para se concretizarem em músicas independentes, mas acabou com um novo álbum, o sétimo.

"Pensei que ia ser bom lançar 'singles' e colaborar com pessoas diferentes. Era uma forma de cortar um pouco com a corrente dos álbuns. Achava que me iria abrir para novos horizontes e de certa forma abriu. O resultado foi o álbum que não estava a tentar fazer", contou Norah Jones.

"Pick Me Up Off the Floor" é o sétimo álbum da norte-americana e é também a expressão do desejo da artista de mais ligação humana, uma carência reforçada pelo isolamento em que se encontra em Nova Iorque devido à pandemia.

"Tenho filhos pequenos, o que é uma distração simpática, mas também um desafio. Já têm telescola e os professores têm estado a mandar-nos material fantástico, mas nem todos os dias conseguimos fazer [os trabalhos de casa]. É difícil para os pais. Mas tenho estado bem. Sei que tenho muita sorte e sinto-me grata pela minha casa e pela vida que tenho. Esta situação é intensa mas faz com que nos sintamos agradecidos por termos o básico", afirmou a artista ao jornal português Expresso, numa entrevista publicada no início deste mês.

Norah Jones não é uma grande fã das redes sociais, mas, com o confinamento, acedeu a manter a ligação com os admiradores através de algumas atuações partilhadas pela internet, como esta que pode ver a seguir, publicada na última sexta-feira: