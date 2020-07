O mistério de Ushuaia

No porto de Ushuaia, no sul da Argentina, há um mistério que envolve um navio de pesca e que está a intrigar cientistas e médicos.

Depois 35 dias no mar, sem qualquer contacto com terra, o Echicen Maru regressou com quase toda a tripulação infetada com o coronavírus. Das 61 pessoas a bordo, 57 tiveram resultados positivos.

Antes de partir de Ushuaia, conhecida como a cidade do fim do mundo, a tripulação passou 14 dias em quarentena e os testes deram negativo.

Até agora, ninguém consegue explicar como é que o vírus entrou no navio que neste momento está isolado no porto e a ser acompanhado apenas por pessoal do Ministério da Saúde.

Dos sete marinheiros que eram sintomáticos, dois foram internados no hospital por precaução.