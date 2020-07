Cristiano Ronaldo soma e segue aos 35 anos e a Juventus agradece!

O avançado português tornou-se esta semana no jogador mais rápido a chegar aos 50 golos marcados na "Serie A" e no primeiro a marcar pelo menos meia centena de golos em três dos principais campeonatos europeus, juntando ao italiano também o inglês e o espanhol.

Na segunda-feira, um golo de penálti, validado pelo VAR, aos 51 minutos, lançou a Juventus para uma quase decisiva vitória sobre a Lazio de Roma, um dos principais rivais da "velha senhora" na corrida pelo "scudetto" deste ano.

Menos de três minutos depois, uma recuperação de bola do argentino Paulo Dybala, seguida de uma corrida a dois e com assistência de "bandeja de ouro" para Ronaldo, valeu ao português o 30.° golo no presente campeonato, aproximando-o do líder da Bota de Ouro europeia, o polaco Robert Lewandoski, do Bayern de Munique.

Ronaldo ficou ainda muito perto do "hat-trick", não fosse uma grande defesa do guarda-redes albanês da Lazio,Thomas Srtrakosha.

Ronaldo ficou frustrado e pior terá ficado quando o adversário Ciro Immobile também aproveitou uma rande penalidade e igualar os 30 golos do português na lista dos goleadores.

Com quatro jornadas por cumprir em Itália, Immobile e Ronaldo estão a quatro golos de Lewandoski, o líder na corrida à Bota de Ouro, que já encerrou a contabilidade este ano na Bundesliga.

No final do duelo, os dois melhores marcadores da Liga italiana cumprimentaram-se com "fair play" e a Juventus assinalou o momento nas redes sociais.