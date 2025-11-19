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Cristiano Ronaldo, ao centro, participa num jantar com o Presidente Donald Trump e o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman na Sala Leste da Casa Branca
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Vídeo. Estados Unidos: Cristiano Ronaldo em jantar na Casa Branca com Trump e príncipe herdeiro saudita

Últimas notícias:

Cristiano Ronaldo fez uma rara visita à Casa Branca durante um jantar formal oferecido pelo presidente Donald Trump em honra do príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman.

Cristiano Ronaldo esteve presente num jantar na Casa Branca na terça-feira, juntando-se ao presidente Donald Trump e ao príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, num evento que reuniu responsáveis dos EUA e sauditas, além de destacados líderes empresariais.

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Cristiano Ronaldo ficou sentado nas primeiras filas da Sala Leste, e Trump fez referência ao jogador durante o seu discurso.

Ronaldo, que joga pelo clube saudita Al-Nassr, está em Washington durante a visita do príncipe herdeiro, a primeira à Casa Branca desde 2018.

Cumprimentou os presentes enquanto as câmaras captavam o encontro de alto perfil.

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