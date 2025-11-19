Vídeo. Estados Unidos: Cristiano Ronaldo em jantar na Casa Branca com Trump e príncipe herdeiro saudita

Cristiano Ronaldo esteve presente num jantar na Casa Branca na terça-feira, juntando-se ao presidente Donald Trump e ao príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, num evento que reuniu responsáveis dos EUA e sauditas, além de destacados líderes empresariais.
Cristiano Ronaldo ficou sentado nas primeiras filas da Sala Leste, e Trump fez referência ao jogador durante o seu discurso.
Ronaldo, que joga pelo clube saudita Al-Nassr, está em Washington durante a visita do príncipe herdeiro, a primeira à Casa Branca desde 2018.
Cumprimentou os presentes enquanto as câmaras captavam o encontro de alto perfil.