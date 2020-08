Testes de voo do modelo 737 Max começam em setembro

Os testes de voo do Boeing 737 MAX já têm data marcada. A partir de 7 de setembro o modelo da aeronave mais vendida da empresa norte-americana vai começar a ser testado, em Vancouver, no Canadá.

O 737 Max foi retirado dos céus em março do ano passado depois de dois acidentes com o modelo no espaço de cinco meses.

Os testes foram anunciados pela Agência de Segurança da Aviação da União Europeia, que escreveu em comunicado que a fase de testes é "essencial" para que o modelo retome a atividade.

"Embora a Boeing ainda tenha algumas ações finais para encerrar, a EASA julga que a maturidade geral do processo de redesenho é agora suficiente para prosseguir com os testes de voo. Estes são um pré-requisito para a agência europeia aprovar o novo design da aeronave.", escreveram.

A investigação aos acidentes com o voo da Lion Air, em 2018, e com o voo da Etiópia Airlines, em 2019, concluiu que ambos aconteceram devido a falhas no sistema de controlo das aeronaves.

A somar às indeminizações às famílias das vítimas, a decisão de retirar o modelo de atividade desencadeou uma crise financeira na Boeing. A empresa com 103 anos de história quer colocar o 737 Max no céu já no início do próximo ano.