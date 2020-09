Veredicto do caso Jan Kuciak na Eslováquia

Espera-se o veredicto de um caso que abalou a Eslováquia. Polícias encapuçados e armados asseguravam hoje a segurança no edifício do Tribunal eslovaco que julga o caso do assassínio do repórter Jan Kuciak e da namorada Martina Kusnirova.

O empresário Marian Kocner está acusado de ter ordenado a morte do repórter - conhecido por trabalhos sobre corrupção e fraude fiscal que abalaram o poder no país.

Jan Kuciak, de 27 anos, foi morto em casa, em Velka Maca, a cerca de 65 quilómetros de Bratislava, capital da Eslováquia. As autoridades acreditam que o ataque poderá estar relacionado com as investigações do jornalista.

Caso sejam considerados culpados, o multimilionário Marian Kocner e os alegados cúmplices, podem ser condenados a penas de 25 anos de prisão. Durante um primeiro julgamento, um dos quatro acusados, o antigo soldado profissional Miroslav Marcek, de 37 anos, declarou-se culpado - estava acusado de ser um dos executantes do assassínio de Kuciak e da namorada abatidos a tiro em casa, a 21 de fevereiro de 2018.

O duplo assassinato desencadeou protestos em massa no país contra o governo de Robert Fico, que acabou por renunciar. Em 2018, sessenta mil pessoas saíram às ruas de Bratislava para exigir uma investigação justa, num caso que afetou todo o país.