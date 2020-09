Valladolid e Palência na vanguarda das cidades inteligentes

Valladolid e Palência, em Espanha, são dois exemplos de cidades farol e de cidades seguidoras. No quadro da missão da União Europeia das Cidades Inteligentes com impacto neutro no clima este tipo de parceria está pensado para criar as condições para testar uma tecnologia ou iniciativa específicas e replicá-las em outros ambientes urbanos europeus com características idênticas.

Miguel Ángel García-Fuentes, coordenador do projeto "Remourban" em Valladolid explicou, em entrevista à Euronews, a importância deste tipo de experiências-piloto: "O principal valor que extraímos deste projeto é a geração de um modelo integral de regeneração urbana que nos permitiu captar experiências e recomendações para outras cidades, para transformar os respetivos ambientes e enfrentar os desafios que as cidades do futuro terão de enfrentar. Por outras palavras: aumentar a resiliência, melhorar a sustentabilidade e dar aos cidadãos serviços com valor acrescentado, mais sustentáveis e que respeitam o ambiente."