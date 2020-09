Mundo aperta o cerco à Covid-19

Pessoas que apresentam sintomas ou em contacto com alguém contaminado terão prioridade nos testes de despistagem da Covid-19, em França. Segundo o primeiro-ministro do país, Jean Castex, esta prioridade também vai ser aplicada em laboratórios e pontos móveis. Vão ser recrutadas duas mil pessoas para os processos de rastreamento e o período de quarentena passa para sete dias. Também anunciou que 42 departamentos do país são agora considerados zonas vermelhas. Medidas impostas depois do aumento do número de casos - o país registou quase dez mil novas infeções por Covid-19 em apenas um dia.

No Reino Unido, os casos de coronavírus aumentaram 60%. Assiste-se a um avanço do vírus no norte do país e entre os jovens. De acordo com as últimas medidas, devem ser evitados ajuntamentos de pessoas, em Birmingham, a partir de terça-feira. Segundo Boris Johnson é preciso agir agora, para impedir que o vírus se propague.

A Áustria, estabelece igualmente restrições mais rígidas, principalmente em Viena. A partir de segunda-feira, as máscaras voltarão a ser obrigatórias em todas os espaços fechados. O chanceler austríaco diz que afirma que estas medidas podem ficar em vigor durante algum tempo.

Se quiser ouvir um prognóstico, não acredito que a situação melhore nas próximas semanas. Porque o dia a dia vai passar a ser vivido cada vez mais em espaços fechados, abrem as escolas e a vida acontece menos ao ar livre... Portanto, vamos precisar destas medidas pelo menos durante o inverno. E não podemos prometer que não serão necessárias mais restrições. O objetivo é evitar outro bloqueio. Sebastian Kurz Chanceler austríaco

Israel é o primeiro país a voltar a um bloqueio total, devido a um grande aumento de casos confirmados no país. Na quinta-feira foram diagnosticadas mais de quatro mil novas infeções pelo segundo dia consecutivo. Desde o início da pandemia, Israel já contabilizou mais de 140 mil casos de Covid-19.

Em Espanha, foram registados mais de doze mil casos diários. Com o regresso ao trabalho e às escolas, o novo coronavírus trouxe o velho problema do aumento das infeções a nível mundial.