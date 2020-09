10.000 mulheres desfilam contra Lukashenko

Unidades antimotim das forças de segurança bielorrussas detiveram violentamente dezenas de mulheres que participaram este sábado em mais uma manifestação na capital, Minsk, para contestar a violência policial e denunciar a fraude eleitoral que conduziu à reeleição do presidente Alexander Lukashenko, a 9 de agosto.

"Estão a apanhar todas as pessoas que vêem. Será que pensam que podem deter toda a gente?", afirmava uma manifestante no meio do caos.

Cerca de 10.000 mulheres desfilaram ruidosamente pelo centro da capital bielorrussa para exigir o afastamento de Lukashenko, no trigésimo quinto dia consecutivo de protestos contra o regime autoritário do homem que dirige o país com mão de ferro há 26 anos.

Criticado pelo Ocidente, o presidente bielorrusso tem tentado cimentar os laços com o principal aliado, a Rússia.

Lukashenko tem previsto deslocar-se na próxima segunda-feira à estância balnear de Sochi, para um encontro com o homólogo russo, Vladimir Putin.

Numa entrevista encenada com jornalistas pró-governamentais, esta semana, o presidente bielorrusso admitiu vagamente que está sentado na cadeira do poder há muito tempo, mas descartou qualquer intenção de ceder as rédeas do país.