Tsikhanouskaya apoia encerramento da fronteira da Lituânia face aos "ataques híbridos" da Bielorrússia

As autoridades lituanas prolongaram o encerramento dos postos fronteiriços com a Bielorrússia até ao final de novembro, em resposta a uma série de violações do espaço aéreo envolvendo balões utilizados para contrabandear cigarros, uma medida que a líder da oposição bielorrussa no exílio, Sviatlana Tsikhanouskaya, diz ser justificada.

"Compreendemos perfeitamente porque é que a Lituânia fechou as fronteiras", disse Tsikhanouskaya à Euronews.

"Todos estes ataques e interferências no espaço aéreo têm de ter consequências para o regime de Lukashenko. Estamos a ver como o regime está a provocar a fronteira da Lituânia através de diferentes meios. É um ataque verdadeiramente híbrido: a crise migratória, os drones sobre a Polónia e agora estes balões que fazem contrabando de cigarros".

A figura da oposição que vive na Lituânia disse que o país anfitrião deve continuar a proteger os seus cidadãos, assegurando ao mesmo tempo que os cidadãos bielorrussos que fogem da repressão não fiquem presos no seu país.

"A única coisa que estamos a pedir é que deixem os bielorrussos, as pessoas que cumprem a lei, atravessar as fronteiras. Por vezes, é a única forma de escapar à prisão na Bielorrússia", salientou.

A Lituânia anunciou o encerramento da fronteira no início desta semana, na sequência do que as autoridades descreveram como "violações constantes" do seu espaço aéreo.

Segundo o governo lituano, pequenos balões de ar quente transportando caixas de cigarros de contrabando entraram várias vezes nos céus da Lituânia este mês, obrigando os aeroportos a suspender as operações.

A polícia deteve vários suspeitos de contrabando e aplicou multas no valor de milhares de euros.

Vilnius descreveu os incidentes como fazendo parte de um "ataque híbrido" mais alargado orquestrado por Minsk, uma avaliação que teve eco na União Europeia.

"Estes balões não são meras ferramentas de contrabando, mas ocorrem no contexto de uma campanha híbrida mais vasta e direcionada", disse a líder da política externa da UE, Kaja Kallas, citando o "contrabando de migrantes patrocinado pelo Estado" como parte do mesmo padrão.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também denunciou as incursões como "uma ameaça híbrida", afirmando que a Europa "está totalmente solidária com a Lituânia".

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Lituânia, Kęstutis Budrys, disse à Euronews que a defesa do flanco oriental da Europa "é agora uma questão existencial", depois de uma série de incursões aéreas terem colocado em alerta máximo os Estados-membros, desde o Báltico até à Polónia.

No início deste ano, a NATO lançou a Operação Sentinela Oriental para reforçar as defesas aéreas na região, na sequência de múltiplas intrusões de drones e aviões.

A 9 de setembro, a Polónia abateu drones russos que tinham violado o seu espaço aéreo, a primeira vez que as forças da NATO dispararam em autodefesa desde o início da invasão russa da Ucrânia.

O líder bielorrusso Alexander Lukashenko rejeitou as medidas lituanas como um "esquema louco", acusando o Ocidente de estar a travar uma "guerra híbrida" contra a Bielorrússia e a Rússia.

Mas a Lituânia e os seus aliados argumentam que Minsk tem estado deliberadamente a escalar as tensões.

"O regime está sempre a testar até onde pode ir nas suas provocações antes que haja consequências", alertou Tsikhanouskaya.

Lukashenko é um aliado fundamental do presidente russo Vladimir Putin e permitiu-lhe utilizar a Bielorrússia como ponto de partida para a invasão total da Ucrânia em fevereiro de 2022.

Tsikhanouskaya exortou a União Europeia a manter-se "unida e com princípios" no confronto com Minsk e Moscovo.

"A Europa tem de responder com toda a brutalidade possível - sanções económicas, isolamento político, esforços diplomáticos", afirmou. "O melhor e mais eficaz instrumento para punir os ditadores são as sanções contra o regime, não contra as pessoas".

O líder da oposição também argumentou que o encerramento das fronteiras poderia pressionar indiretamente Lukashenko, limitando o papel da Bielorrússia como centro de trânsito de mercadorias chinesas.

"Muitos países não irão trabalhar com um regime que não pode proporcionar esta transição", afirmou.

Para Tsikhanouskaya, as recentes provocações fazem parte dos esforços de Lukashenko para testar a determinação europeia e procurar legitimidade na cena internacional.

"Está a testar os europeus - até onde podem ir só para aumentar a escalada", disse. "O regime está a procurar legitimar-se, a procurar a normalização. Mas como é possível falar com ditadores que mantêm os seus cidadãos com medo e querem espalhar esse medo noutras nações?", disse a opositora bielorrussa.