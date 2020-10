AC/DC voltam ao poder com "Power UP"

"Power UP" é o novo disco da banda australiana AC/DC que tem vindo a escrever a palavra sucesso ao longo de 6 décadas. "Shot In The Dark" é a primeira amostra e já roda - porque também é lançado em vinil e numa edição limitada.

O novo disco marca o regresso do cantor Brian Johnson que teve problemas de audição, do baterista Phil Rudd que fez uma pausa devido a problemas com drogas e do baixista Cliff Williams, que deixou os AC/DC em 2014.

É o primeiro álbum sem o guitarrista original Malcolm Young, um dos fundadores dos AC/DC que morreu em 2017. "Power UP" serve de homenagem a Young e pretende levantar a moral do público - disse o vocalista Brian Johnson em entrevista - acrescentando que as pessoas precisam de uma "dose de rock'n'roll fresquinho".

Estava programada uma digressão da banda, mas a crise sanitária adiou os planos e encostou o autocarro do rock, numa paragem mundial chamada Covid-19. A ideia está em espera disse o baixista Cliff Williams.

"Power Up" chega oficialmente ao mercado a 13 de novembro. É a ressurreição dos AC/DC ao sexto ano de silêncio.