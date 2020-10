Animação nos Prémios do Cinema Europeu

Estão aí os quatro nomeados para Melhor Filme de Animação dos Prémios do Cinema Europeu.

Começamos com "Josep" (Dulac Distribution), da autoria de um antigo caricaturista francês, Aurel. E, na verdade, seguimos a história de um desenhador e político catalão, Josep Bartolí, que deixou Espanha durante a guerra civil, se torna amante de Frida Kahlo e faz uma carreira de sucesso nos Estados Unidos.

Já em "Klaus" (Sergio Pablos, Netflix), vemos como o filho de um diretor dos Correios se vê obrigado a assumir uma missão, caso queira receber a herança: terá de entregar 6 mil cartas no espaço de um ano. E acaba por pedir ajuda ao Pai Natal.

Com "Calamity" (Rémi Chayé, Gebeka Films), acompanhamos Martha Jane na viagem com a família pelo faroeste americano, em 1863. As aventuras da jovem vestida de rapaz acabam por encaixar no mito de Calamity Jane.

E um cineasta com 80 anos de idade, o russo Andrey Khrzhanovsky, traz-nos uma história passada na Rússia da primeira metade do século 20 e da era Estaline: "The Nose or The Conspiracy of Mavericks" (School-Studio "Shar").

A cerimónia de entrega dos prémios será virtual e vai decorrer em Berlim, no dia 12 de dezembro.