Mais de 100 mortos em cheias no Vietname

Pelo menos 100 pessoas morreram e outras 20 estão dadas como desaparecidas no Vietname, após semanas de inundações e deslizamentos de terras, de acordo com o último balanço das autoridades locais, esta quarta-feira (21 outubro). Várias localidades do centro do país tiveram de ser evacuadas obrigando à retirada de cerca de 200.000 pessoas.

De acordo com a Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, cerca de 178.000 habitações ficaram submersas. As estradas, infraestruturas e culturas na região central do país foram, também, devastadas pelas cheias. A Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho alertou que centenas de milhares de pessoas precisariam de abrigos e apoio nas próximas semanas.