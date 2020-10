Com Portugal a registar um aumento no número de novos casos de infeção de Covid-19 a pressão sobre os serviços de saúde também aumenta. No hospital de Santa Maria, em Lisboa, os profissionais afirmam que a situação é controlável, mas não escondem a preocupação com o que o inverno pode trazer.

O Hospital Universitário de Liège, na Bélgica, está sobrecarregado devido à quantidade de pacientes infetados. Algumas enfermeiras que testaram positivo foram obrigadas a continuar a trabalhar.

O hospital Casal Palocco a sul de Roma, está a ver um aumento no número de pacientes hospitalizados com Covid-19. Quase todas as camas dos cuidados intensivos, que não são muitas, estão ocupadas.