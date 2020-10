Erasmus para empresários, um intercâmbio nos negócios

O programa Erasmus para Jovens Empresários (EYE) apoia novos e futuros empresários, combinando-os com profissionais experientes. O objetivo é preparar quem deseja entrar no mundo dos negócios com as competências e os conhecimentos à gestão de uma empresa de sucesso.

O intercâmbio permite a novos empresários passar até seis meses com uma pequena ou média empresa num outro país. Sem limite de idade, nem de área de negócio, o foco do programa é a experiência no mundo do empreendedorismo. Desde 2009, já foram criadas mais de 9000 parcerias empresariais.

Um programa "único" para todos

Marco Iacuitto é diretor executivo da Câmara de Comércio Belgo-Italiana, uma das muitas organizações intermediárias que ajudam a coordenar o intercâmbio em toda a Europa. Ao "Business Planet", contou o que para ele torna o EYE num programa único e de que forma é pode ajudar os jovens empresários.

"O Erasmus para Jovens Empresários, na minha opinião, é único porque contribui desde 2009 para o desenvolvimento de uma cultura empreendedora europeia. Qualquer aspirante a empresário pode iniciar uma colaboração de um a seis meses com empresários experientes de um dos países europeus que participam no programa. Eles podem aprender a gerir uma empresa. Podem compreender o ambiente empresarial do país. Podem receber conselhos do mentor sobre como expandir a rede de clientes, e podem até também vir adquirir um parceiro de negócios quando o intercâmbio terminar. Para além disso, recebem um apoio financeiro mensal de 500 a 1100 euros, dependendo do país. E são apoiados pela organização intermediária, ou seja, a organização ativa no desenvolvimento do negócio".

Na base da escolha dos participantes, há valores que são privilegiados. "Para empresários novos e aspirantes é muito importante a qualidade do plano de negócios, da ideia empresarial ou do projeto que têm. Mas pessoalmente, penso que também a motivação e o empenho desempenham um grande papel quando se trata da seleção dos participantes", revela Marco Iacuitto.

De acordo com o diretor da organização intermediária belga, o programa acolhe, "por um lado, os novos empresários ou aspirantes, ou seja, os candidatos que estão realmente a planear começar uma empresa ou que já têm uma empresa no máximo há três anos".

Por outro lado, há também "o empresário anfitrião, isto é, proprietários ou gestores de pequenas ou médias empresas com uma experiência superior a três anos na gestão da empresa. Um fator muito importante deste programa é que não há limitação de idade nem de setor empresarial", acrescenta.

Erasmus para Jovens Empresários

- É um programa transfronteiriço da União Europeia que facilita o intercâmbio de experiências empresariais e de gestão.

- O programa combina um novo ou potencial empresário com um profissional experiente que dirija uma PME noutro país.

- O intercâmbio é parcialmente financiado pela União Europeia ao abrigo do programa COSME.

- O programa continua apesar da crise de covid-19 e das restrições de viagens, podendo ser realizado à distância (via online, telefone).

Endereços úteis

· Erasmus para Jovens Empresários - http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

· COSME - https://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/cosme-financial-instruments_pt