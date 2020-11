Leilão de livros e posters do agente secreto mais famoso do mundo

Dias depois da morte do icónico James Bond, Sean Connery, uma série de posters dos filmes do "agente secreto com ordem para matar" e livros do autor, Ian Fleming, foram colocados em leilão em Londres.

Pedaços de papel coloridos com alusão a uma das mais famosas sagas de sempre valem milhares de euros.

Bruce Marchant, consultor para a área dos posters de cinema da Sothebys, explica que "há muitos aspetos a ter em conta em relação ao valor, especialmente no que diz respeito a um poster de James Bond. O título é muito importante. Obviamente, os mais antigos... Poucos sobreviveram. Sean Connery é considerado como que um ícone, e o seu primeiro, certamente... Os primeiros seis filmes, datam dos anos 60, 70. Por isso, tornaram-se raros. Na altura, as pessoas não colecionavam. Muitos foram destruídos".

Os diamantes são eternos mas os posters nem tanto, por isso alguns poderão chegar a mais de 25 mil euros no leilão da Sothebys.

Mais valiosa é uma coleção de livros e manuscritos originais de Ian Fleming, o pai da personagem James Bond, também em licitação esta semana.

"É provavelmente a maior coleção de Fleming alguma vez colocada no mercado. Temos todas as primeiras edições dos livros do James Bond, com inscrições e também republicações. Temos também uma seleção da biblioteca pessoa de Ian Fleming.... Livros que lhe ofereceram quando era criança, nos tempos de escola, até livros oferecidos e com dedicatórias dos amigos escritores", diz Paige Thompson, especialista em livros e manuscritos da Sothebys.

Para quem tiver um pouco mais de poder compra, e quiser sentir-se ao serviço de sua majestade sempre pode tentar adquirir este Aston Martin DB5 de 1964 através de negociaçao privada.