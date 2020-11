Da Reserva Federal para secretária do Tesouro

Depois de ser a primeira mulher a liderar a Reserva Federal norte americana, Janet Yellen será a primeira mulher a assumir o cargo de secretária do Tesouro dos Estados Unidos. A economista de 74 anos é a escolha de Joe Biden para o lugar mais importante na economia do país.

Enquanto Secretária do Tesouro, vai iniciar o primeiro de quatro anos de mandato da administração Biden com a economia norte-americana fragilizada, por causa da pandemia. O desemprego que subiu em 'flecha', a reposição de medidas de confinamento obrigatório em várias cidades dos EUA para mitigar a propagação do SARS-CoV-2 e a incerteza que está a dominar os mercados são obstáculos com os quais Yellen se vai deparar a partir do final de janeiro. Vai negociar a política económica dos Estados Unidos com o senador Mitch McConnel, republicano eleito pelo Kentucky, e que vai continuar a ser o líder da maioria republicana no Senado.

Janet Yellen é uma figura admirada no mundo financeiro e é conhecida tanto a nível nacional como internacional, principalmente por causa da liderança do banco central dos EUA entre 2014 e 2018. Muitos observadores da economia norte-americana consideram a escolha perfeita para este lugar.

Yellen é casada com George Akerlof, prémio Nobel da Economia em 2001