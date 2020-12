Messi nunca pensou em bater recordes mas já ultrapassou Pelé

644 golos de Lionel Messi com a camisola do Barcelona, nunca ninguém marcou por tantas vezes ao serviço do mesmo clube. O golo do argentino esta terça-feira em Valladolid permitiu-lhe ultrapassar Pelé, que festejou 643 golos em jogos oficiais pelo Santos.

Messi reagiu à proeza no Instagram, dizendo que quando começou a jogar nunca tinha pensado em bater nenhum recorde, muito menos um recorde de Pelé.

Já o Barcelona publicou a lista de cinco jogadores com mais golos por apenas um clube, Messi na frente, seguido de Pelé, Gerd Müller, que apontou 570 golos pelo do Bayern de Munique, Fernando Peyroteo, autor de 569 golos ao serviço do Sporting, e Josef Bican, que festejou por 542 vezes com a camisola do Slavia de Praga.

O recorde deu ainda o mote aos patrocinadores do atacante, um deles já prometeu enviar uma cerveja por cada golo a todos os guarda-redes que foram vítimas de Messi.

A campanha apela à moderação mas pode dar origem a alguns exageros. Iker Casillas, por exemplo, sofreu 17 golos de Messi. O recordista é o brasileiro Diego Alves, atualmente no Flamengo, que foi 21 vezes buscar a bola ao fundo das redes.