Argentino novamente eleito o melhor futebolista do planeta

Lionel Messi vence a Bola de Ouro pela oitava vez. O atacante do Inter Miami foi premiado pela conquista do Campeonato do Mundo com a Argentina e sucede a Karim Benzema na lista de vencedores.

O norueguês Erling Haaland terminou na segunda posição, com Kylian Mbappé a completar o pódio.

Bernardo Silva foi o melhor português, na nona posição. Rúben Dias fechou a lista dos trinta melhores futebolistas de 2023.

Entre as senhoras, a vitória sorriu a Aitana Bonmatí. Tal como Messi, Bonmatí foi fundamental na vitória da sua seleção no Campeonato do Mundo, neste caso a Espanha, tendo sido eleita a melhor futebolista do torneio.

Nos prémios coletivos, o Manchester City foi distinguido como o clube do ano no setor masculino, o Barcelona venceu na competição feminina.