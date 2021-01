O impacto do Brexit chega à indústria musical do Reino Unido e aumenta as despesas dos músicos europeus que actuam no país. Vistos, autorizações de trabalho e IVA são as palavras-chave.

Os músicos do Reino Unido estão indignados e lançam uma petição para que possam viajar pela Europa depois do Brexit, entre eles, está a cantora britânica Laura Marling, o cantor Louis Tomlinson (ex-"One Direction") e a banda de rock escocesa Biffy Clyro. Até agora mais de 260 mil pessoas assinaram a petição.

Se o governo do Reino Unido não conseguir chegar a um acordo com a UE corre-se o risco que músicos britânicos façam muito menos digressões no estrangeiro e que os artistas da UE façam muito menos digressões no Reino Unido.