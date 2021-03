Ringo Starr lança "Zoom in, Zoom out" com McCartney, Sheryl Crow, Kravitz e outros

Aos 80 anos, o ex-Beatle Ringo Starr lança um EP, um mini-álbum, esta sexta-feira. No "zoom in, zoom out" conta com a participação de estrelas sonantes como Paul McCartney, Sheryl Crow, Lenny Kravitz ou Ben Harper.

"Tivemos como que uma competição para ver quem conseguia cantar o refrão. Por isso chamei o Paul (McCartney) e ele disse que sim, chamei o Ben Harper, e o Dave Grohl, que vivem na cidade. Apareceram e depois chamei a Sheryl (Crow). E foi assim que tudo começou. Todos diziam: 'Sim, que bom'. Quer dizer, das, digamos, 20 pessoas que chamámos, apenas duas pessoas não quiseram. Isso não é mau. Por isso fizemos muito bem e todos foram tão grandes e fortes no final, sabes, como o Lenny, foi lindo lá no alto com o seu melhor fato", explicou.

O projeto foi desenvolvido durante confinamento em Los Angeles, no estúdio na casa de Ringo Starr em momentos separados com todos os cuidados, devido à pandemia.

"Alguns apareceram e eles foram, como sabem - como eu sou - muito sérios na questão de cumprirmos as regras e agora já levei as duas doses da vacina. Que alívio! Tipo, um alívio! Quero dizer, no ano passado, não saí de casa mais de sete vezes e acho que estou a exagerar", diz o músico.

As estrelas participam em "Here's To The Nights", segundo Ringo Starr, "dedicada às noites que não nos vamos lembrar com quem não esquecemos".