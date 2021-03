Festival junta 1500 pessoas em teste

Os festivais de música regressaram aos Países Baixos, mas apenas como parte de um teste. Cerca de 1500 pessoas juntaram-se no parque de diversões Walibi, perto de Almere, para um festival de música de dança, no sábado. Domingo, no mesmo local, organizou-se um festival de música pop. A condição foi ter um teste negativo à Covid-19. Os investigadores querem assim testar a possibilidade de realizar eventos de forma segura.

"Temos um link para descarregar a app, que ainda não está disponível na app store. Então escrevemos um código e enviam-nos um QR code que prova que temos um teste negativo e que podemos mostrar no ecrã do telefone", explica uma das participantes no evento.

Durante as atuações, não houve distanciamento físico nem máscaras. Cada participante estava equipado com um mecanismo que mede as deslocações e os contactos com os outros. Os cientistas responsáveis pelo projeto, que já incluiu outros eventos, como concertos, jogos de futebol e um espetáculo num teatro, devem publicar os resultados dentro de três semanas.