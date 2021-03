Prémio Público Jovem da Academia do Cinema Europeu

Distinção única na Europa, o Prémio do Público Jovem (Young Audience Award) é organizado pela Academia do Cinema Europeu (European Film Academy), que reúne os profissionais da sétima arte do continente.

O prémio existe há cerca de dez anos e recompensa o melhor filme para jovens, escolhido por adolescentes de 38 países. Este ano, por causa da pandemia, o cenário repete-se. "É o segundo ano em que o prémio EFA Young Audience também será exibido online. Geralmente acontece no cinema mas este ano tudo é diferente, na semana antes do 25 de abril, terão 3-4 dias para ver os 3 filmes online, na página do Prémio do Público Jovem da Academia Europeia de Cinema, e poderão votar para decidir qual o filme que deverá ser vencedor", refere Nicola Jones, membro da Academia Europeia de Cinema e realizadora.

Entre os três finalistas estão diferentes géneros e tipos de filmes. Da Escandinávia surge o "The Crossing", uma aventura histórica sobre quatro crianças que têm de escapar aos nazis durante a II Guerra Mundial.

Nicola Jones explica que "existem muitas produções europeias feitas para uma audiência jovem e nós fazemos um grande esforço para que esta produção viaje. Este prémio é uma boa oportunidade para mostrar o que é bom, bons filmes na Europa".

A animação, em expansão no velho continente, não foi esquecida com Wolfwalkers, uma coprodução entre a Irlanda e o Luxemburgo, que foi notada na Europa e além, já que o filme está na corrida aos Óscares.

"É muito importante que o público jovem tenha a oportunidade de ver filmes que normalmente não serão vistos no cinema ou mesmo online. Mais, alguns países são dominados pelos filmes americanos, talvez mais do que noutros, e este prémio do público jovem pode dar pelo menos uma vez por ano um destaque ao que é Europeu", diz Nicole Jones.

Finalmente, Pinocchio de Matteo Garrone, autor de Gomorra, que revisita uma das mais conhecidas fábulas europeias, é o último finalista.

Os filmes podem ser encontrados na plataforma Academia do Cinema Europeu.