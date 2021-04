Covid-19 empurra turismo mundial para a crise

Ainda não é este ano que o turismo regressa em grande, pelo menos é isso que apontam os últimos número das reservas de pacotes de férias de verão.

De acordo com os dados de uma análise feita pela Travel Data, as vendas de pacotes de férias para o verão de 2021 caíram 76% em relação à mesma altura do ano passado.

Janeiro e fevereiro são tradicionalmente os meses onde as pessoas fazem mais reservas para as férias. No ano passado, a pandemia ainda não tinha expressão nestes dois meses, daí a queda deste ano ser tão elevada.

Queda de compra de pacotes de férias em 2021 Euronews

Para a temporada de inverno de 2020/21, que terminou agora no final do mês de março, as vendas caíram 92%, um cenário bem pior do que época de verão que se avizinha, também relacionado com o estado da pandemia em todo o mundo e com os confinamentos no inverno.