Páscoa em confinamento este ano

À procura do sol nas praias de Barcelona. Milhares de pessoas desrespeitaram as restrições da COVID-19 e foram até à praia no sábado. E as praias das Ilhas Canárias, habituadas a multidões de turistas durante a Páscoa, este ano assistem apenas à presença de famílias locais.

Para muitos cidadãos franceses, este fim de semana ofereceu uma última oportunidade de viajar antes da imposição de novas restrições no país. Assistiu-se a um êxodo em massa da capital francesa, depois da luz verde do presidente Macron permitindo a circulação entre regiões no fim de semana da Páscoa.

Os bispos da Sicília convidaram os padres a abrir igrejas durante as férias da Páscoa, para ajudar na campanha de vacinação. Esperava-se um grande número de pessoas entre os 69 e os 79 anos, mas houve menos de 6 mil inscrições em toda a ilha, para receber a vacina da AstraZenaca.

As autoridades de Istambul impuseram um confinamento parcial, depois do número diário de casos de Covid-19 ter atingido um recorde na Turquia.Foram registadas 40 mil novas infeções na quinta-feira passada - o maior número diário desde o início da pandemia.