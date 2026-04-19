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Padre e DJ português Padre Guilherme atua num evento gratuito de música eletrónica na Plaza de Mayo, em Buenos Aires
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Vídeo. Argentina: Buenos Aires junta fé e techno em homenagem ao papa Francisco

Últimas notícias:

Argentina assinalou, a 18 de abril de 2026, um ano sobre a morte do Papa Francisco com uma grande homenagem ao ar livre na Praça de Maio, em Buenos Aires. Um padre DJ conduziu o tributo, misturando música eletrónica e mensagens de paz, diante de uma multidão.

O padre e DJ português Guilherme Peixoto conduziu o evento, juntando música eletrónica a excertos de discursos do papa Francisco. O encontro reuniu centenas de pessoas e procurou refletir a mensagem de paz e fraternidade do falecido pontífice.

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Peixoto, de 50 anos, ganhou projeção internacional ao aproximar a fé da cultura de música eletrónica e de discoteca, com atuações em cidades como o Rio de Janeiro e Beirute. Perante a multidão, descreveu a paz como um dom e, ao mesmo tempo, algo intrinsecamente frágil.

Os organizadores afirmaram que o formato reflete novas formas de envolver públicos mais jovens em temas espirituais em Buenos Aires, cidade intimamente ligada ao legado de Francisco. A homenagem combinou música, oração e participação do público, com atuações a partir das 20h00 locais.

Na Argentina, onde o antigo papa continua a ser uma figura influente, o evento mostrou como a sua mensagem continua a moldar a expressão cultural e religiosa para lá dos contextos tradicionais.

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