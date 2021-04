Zelensky quer reunir com Putin

Tamanho do texto

O presidente da Ucrânia anunciou intenções de se reunir brevemente com o homólogo russo para discutir o conflito no leste do país.

Volodimir Zelensky acrescentou que todas as partes estão "na linha de chegada" para acordar um novo cessar-fogo.

"Já encarreguei o chefe do gabinete presidencial, Andriy Yermak, para entrar em contacto com a administração do presidente Vladimir Putin para que se possa chegar a um entendimento sobre os termos e o local onde nos possamos encontrar", referiu Zelensky.

O presidente ucraniano apelou a uma reformulação do acordo de Minsk, assinado em 2015, para devolver a paz à região de Donbass, devastada pela guerra. Mas o porta-voz do Kremlin respondeu que a possibilidade de fazer emendas e de expandir a lista de negociadores no Quarteto da Normandia são preocupantes.

"É um sinal alarmante. Dissemos mais do que uma vez que a situação não é fácil. É mais uma indicação da vontade da Ucrânia mudar o processo de Minsk, mas não há forma de mudar sem o terminar de facto", referiu Dmitry Peskov.

O porta-voz do Kremlin acrescentou, esta segunda-feira, que a cimeira entre o presidente Vladimir Putin e o homólogo americano Joe Biden está prevista para este verão. A data continua, no entanto, por definir.