Bailarino Jacques d'Amboise morre aos 86 anos

Nasceu em 1934 e cresceu nas ruas de Manhattan para se tornar num dos principais bailarinos clássicos do mundo. Com 15 anos, Jacques d’Amboise entrou no New York City Ballet, e com 19 anos tornou-se no bailarino principal da companhia.

Depois, passou mais de quatro décadas a dar aulas de dança gratuitas a jovens através do Instituto Nacional de Dança, que fundou em 1976. O trabalho no Instituto deu origem ao documentário "He Makes Me Feel Like Dancin", que ganhou um Óscar em 1984.

Recebeu a Bolsa MacArthur em 1990, as Distinções do Kennedy Center em 1995 e a Medalha Nacional das Artes em 1998.

Fora do Ballet de Nova Iorque, d'Amboise participou em produções de Hollywwod como o filme de Stanley Donen "Seven Brides for Seven Brothers" e o filme de Henry King "Carousel".

Jacques d'Amboise morreu no domingo, na sua casa em Manhattan, na sequência de complicações de um AVC, aos 86 anos de idade.