Leicester City vence Taça de Inglaterra pela primeira vez

O Leicester conquistou a Taça de Inglaterra pela primeira vez em 137 anos de história ao derrotar o Chelsea por 1-0. O belga Youri Tielemans foi o autor do tento solitário do encontro, aos 63 minutos de jogo.

Contrariamente ao que aconteceu no ano passado, desta vez a final contou com presença de adeptos no Estádio de Wembley. Uma lotação reduzida de 21 mil adeptos, todos com testes negativos à covid-19 efetuados nas 48 horas que antecederam o jogo, deram um colorido especial às bancadas.

Depois dos oito mil adeptos presentes na final da Taça da Liga, há três semanas (vitória do Manchester City frente ao Tottenham por 1-0), o mítico recinto londrino passa assim mais um teste para poder receber adeptos em oito jogos do Campeonato da Europa de 2020, incluindo meias-finais e final. O governo britânico assumiu o compromisso perante a UEFA de permitir uma lotação de pelo menos 25% da capacidade do estádio.