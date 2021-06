Cientistas israelitas identificam novo antepassado pré-histórico

Cientistas em Israel afirmam terem identificado um novo tipo de antepassado pré-humano até agora desconhecido.

Os vestígios pré-históricos foram encontrados no decurso de escavações realizadas numa pedreira nas proximidades da cidade de Ramla.

"Ao olharmos para estes ossos vemos, imediatamente, que se trata de um tipo de humano diferente. Não é Homo Sapiens. Este fragmento do crânio indica um crânio muito baixo e plano, diferente do nosso que é redondo e alto, e a mandíbula não tem queixo. E sabemos que o queixo é algo que só existe no Homo Sapiens. Foi por isso que percebemos logo que se trata de outra espécie", defende a Dra. Hila May, investigadora da Faculdade de Medicina Sackler.

A análise dos vestígios e fragmentos não revela quaisquer semelhanças com qualquer outra espécie de antepassado pré-humano.

A nova descoberta vai ajudar os cientistas a compreenderem melhor a evolução nos seres humanos, em particular no período que antecedeu o aparecimento do Homo Sapiens.