Robô fabricante de pizzas estreia-se em Paris

Abriu uma nova pizzaria abre no distrito de Beaubourg no centro de Paris e surge com uma novidade: o serviço. Da encomenda até ao corte das fatias, passando pela colocação das pizzas em caixas - tudo é feito por robôs. Após "oito anos de investigação e desenvolvimento, conseguimos criar esta tecnologia do primeiro robô fabricante de pizzas do mundo", explicou o inventor Sébastien Roverso.