Tilda Swinton recebe prémio Palm Dog em Cannes

A atriz britânica Tilda Swinton recebeu o Prémio Palm Dog atribuído pelo Festival de Cannes.

Os prémios atribuídos há duas décadas celebram o papel dos cães nos filmes exibidos em cannes. Desta feita, o prémio foi para o trio de cães de raça Springer Spaniel que participaram no filme "The Souvenir Part II" em que Tilda Swinton contracenou com a filha, Honor.