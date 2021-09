Kim Jong-un abre linha de diálogo com Coreia do Sul

O presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un, assistiu, na quarta-feira (29 de setembro) ao segundo dia da 5ª sessão da 14ª Assembleia Popular Suprema. O evento foi difundido pela televisão estatal

O líder norte-coreano expressou a vontade de restabelecer, nos próximos dias, as linhas de comunicação com a Coreia do Sul e rejeitou os pedidos da Casa Branca para que os Estados Unidos da América e a Coreia do Norte iniciem negociações que visem a desnuclearização do país.

Jong-un afirmou que "a ameaça militar dos Estados Unidos e a política hostil contra nós não mudaram, só se tornaram mais astutas".