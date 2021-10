Daniel Craig ganha estrela no Passeio da Fama

no comment

De saída da saga de James Bond para a entrada no chão mais estrelado do mundo, Daniel Craig inaugurou, esta quarta-feira, uma estrela em nome próprio no Passeio da Fama, em Hollywood.

O ator britânico que começou a encarnar o agente 007 em 2006, despediu-se esta semana da personagem, em "Sem Tempo para Morrer", filme que arrecadou 121 milhões de dólares no fim de semana de estreia.