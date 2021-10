Desmond Tutu é o primeiro arcebispo anglicano negro

no comment

Desmond Tutu - ícone anti-apartheid da África do Sul, prémio Nobel da paz e homem apelidado de "bússola moral da nação" - participou numa cerimónia especial de acção de graças, na Catedral de São Jorge, na Cidade do Cabo, onde foi nomeado primeiro arcebispo anglicano negro, da África do Sul, para assinalar o seu 90º aniversário.