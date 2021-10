Festival Lumière ilumina novamente mundo do Cinema

É um festival não competitivo, único na Europa, e constitui um imenso tributo à História do Cinema. Rossy de Palma que o diga, ou Irène Jacob, a nova presidente do Instituto Lumière, mas também Costa-Gavras, Valeria Golino, e muitos mais que marcaram presença na abertura do Festival Lumière, em Lyon. Maggie Gyllenhaal veio apresentar o seu primeiro filme como realizadora, "The Lost Daughter".

"Ao longo do tempo, fui-me educando com vários filmes antigos. Inspiraram-me muito. Achei que ia fazer isso antes das filmagens, mas foi durante a montagem. Estou muito grata por aquilo que encontrei", explicou Gyllenhaal.

É um festival que fala do passado, do presente e do futuro. Valeria Golino Atriz

O realizador Joachim Trier dizia que esta é a sua "primeira vez neste festival. É uma grande honra. Cresci a ver Buster Keaton, que vamos ver daqui a pouco. Adoro o cinema mudo, mas também o facto de fazermos parte disto enquanto cineastas contemporâneos. Estou muito contente que me tenham convidado".

Thierry Frémaux, diretor de Cannes, ao lado de Irène Jacob, nova diretora do Instituto Lumière JEFF PACHOUD/AFP

Para a atriz Valeria Golino, "é um festival que fala do passado, do presente e do futuro. E é isso que todos queremos, certo? É a minha terceira vez no Festival Lumière. Estou muito feliz por estar aqui porque é um festival de amor pelo cinema".

Mais de 5 mil pessoas aplaudiram Bertrand Tavernier, realizador e escritor falecido recentemente, e que dirigiu durante anos o Instituto Lumière.