Balões de Ar Quente voltam a dar cor ao céu do Alentejo

Depois de um ano de interrupção forçada, os céus do Alentejo voltam a encher-se de cor com a 24ª edição do Festival Internacional de Balões de Ar Quente. A pandemia, desta vez, já permite voar mas ainda se faz sentir. Traduz-se num menor número de participantes, que mesmo assim chegam de vários pontos da Europa.

O festival do género mais antigo em Portugal, nasceu em 1997, promete fazer as delícias dos adeptos do balonismo até ao próximo domingo em várias localidades do distrito de Portalegre.