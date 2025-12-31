Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Segundo dia da Cimeira Mundial do Desporto inaugural no Dubai centra-se no bem-estar dos atletas

Veículos a circular no Dubai, 31 de dezembro de 2024
Veículos a circular no Dubai, 31 de dezembro de 2024 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Euronews
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

O Conselho Desportivo do Dubai organizou o evento sob o patrocínio do Príncipe Herdeiro do Dubai e Vice-Primeiro-Ministro e Ministro da Defesa dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

O segundo dia da primeira Cimeira Mundial do Desporto, no Dubai, viu o foco mudar da inspiração para a ação, com conversas que abrangeram o bem-estar dos atletas, a inovação e o futuro do negócio do desporto global.

Segundo os organizadores, o evento atraiu mais de 1500 figuras da indústria do desporto para dois dias de debates e contou com cerca de 70 oradores, incluindo atletas no ativo e reformados, presidentes de federações, executivos de equipas e administradores desportivos.

"É preciso ter paciência para nos mantermos motivados e continuarmos a regressar. Mesmo estando aqui há pouco tempo, sinto-me inspirado e ansioso por voltar aos treinos, para trabalhar e lutar no meu próximo combate", disse o lutador da UFC Michael "Venom" Page.

O Conselho Desportivo do Dubai organizou o evento sob o patrocínio do Príncipe Herdeiro do Dubai e Vice-Primeiro-Ministro e Ministro da Defesa dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

O encontro centrou-se em temas como "Unir o mundo através do desporto".

Lutador do UFC Michael
Lutador do UFC Michael Euronews

"Acreditem em Deus, acreditem em vocês próprios e no trabalho árduo, concentrem-se e conseguirão tudo aquilo com que sonham. E certifiquem-se de que estão a sonhar para deixar um legado, um legado que possa ajudar e ser uma inspiração para a próxima geração", disse o Campeão do Mundo de Boxe, Manny Pacquiao.

O primeiro dia incluiu painéis com os tenistas Novak Djokovic, Ons Jabeur e Paula Badosa, os pugilistas Manny Pacquiao e Oleksandr Usyk e o futebolista brasileiro Ronaldo Nazário.

O Presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, conversou com o antigo avançado do Liverpool, Peter Crouch.

As sessões do segundo dia contaram com a presença do lutador de artes marciais mistas Khabib Nurmagomedov, dos futebolistas italianos Roberto Baggio e Alessandro Del Piero e de antigos jogadores da NBA que trabalham agora como executivos desportivos.

Campeão do mundo de boxe Manny Pacquiao
O campeão do mundo de boxe Manny Pacquiao Euronews

Os temas abordados incluíram estratégias de envolvimento dos adeptos, aplicações de inteligência artificial no atletismo, desenvolvimento do desporto feminino e influência social do desporto para além da competição.

O evento apoia o Plano Estratégico do Setor Desportivo do Dubai 2033, que visa duplicar a contribuição económica do setor desportivo para 18,3 mil milhões de dirhams (4,25 mil milhões de euros).

O Dubai investiu fortemente em infraestruturas desportivas e acolhe regularmente competições internacionais de futebol, ténis, golfe, críquete e outras disciplinas ao longo do ano.

Das salas de reuniões aos balneários, a mensagem aqui é clara: o desporto global está a evoluir rapidamente e o Dubai quer estar no centro da conversa.

