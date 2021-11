Taxa de incidência de Covid-19 em Portugal mantém-se moderada

Em Portugal, com mais de 8,5 milhões de pessoas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 tomada e quase 6,7 milhões com as duas, a situação não está a deteriorar-se, tão rapidamente, como em muitos países europeus. O risco permanece moderado, no que diz respeito à taxa de incidência, e há cinco semanas, enquanto outros, sobretudo os do leste da Europa, estão em risco elevado.

O mais recente relatório da Direção-geral da Saúde dá conta de 1477 novas infeções, em 24 horas, menos do que na quarta-feira, mas há nove mortes a lamentar, mais quatro do que no dia anterior.

Na próxima segunda-feira arranca a terceira dose da vacina para profissionais de saúde, o reforço está já ser feito aos mais idosos.