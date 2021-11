Chegou o Beaujolais Nouveau 2021

Depois de um ano ausentes devido à pandemia de Covid-19, os festejos voltaram ao coração da região víticola francesa do Beaujolais, para cumprir a tradição de acolher o fruto de uma nova vindima.

O Beaujolais Nouveau pode não ser o mais cotado dos vinhos tintos franceses, mas é sem dúvida um dos mais conhecidos por todo o mundo e a edição de 2021 tem um gosto especial.

Alain Laforest, presidente da associação "Les Sarmentelles", organizadora dos festejos:"Temos o coração aberto este ano, porque o ano passado foi uma catástrofe. Hoje estamos contentes, celebramos... É o Beaujolais, a amizade, o convívio e tudo isso."

Nas ruas de Beaujeu, capital histórica do Beaujolais, as festividades prolongam-se durante toda a noite para celebrar a chegada do novo vinho e apoiar viticultores e as distintas cepas regionais, doze no total, fizeram todas questão de marcar presença. De um stand para o seguinte, os viticultores das diferentes denominações fazem questão em dar a provar, com moderação, o fruto do seu trabalho.

Maxime Biosse Duplan:"Atrás de mim vemos o desfile de Beaujeu, no Beaujolais... Dentro de dez minutos serão perfurados os barris do Beaujolais Nouveau, ponto alto da festa. No ano passado foi muito menos divertido, com a Covid não houve festejos. Mas dentro de dez minutos vai fluir o Beujolais Nouveau de 2021."

Ao soar a meia-noite, cumpre-se a tradição na praça central da aldeia e todos podem finalmente provar o vinho tão esperado e que conta com adeptos nos quatro cantos do mundo.