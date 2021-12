Protestos contra medidas anti-Covid em vários países europeus

Fim-de-semana de protestos contras as medidas anti-Covid em vários pontos da Europa. Na capital austríaca, Viena, cerca de 44.000 pessoas responderam ao apelo do partido de extrema-direita FPO, que convocou uma manifestação que teve como principal alvo o confinamento para os não-vacinados e a vacinação obrigatória.

Em Espanha, as mobilizações tiveram lugar em várias cidades. Na capital, Madrid, milhares de pessoas manifestaram-se de forma pacífica com a política do governo de Pedro Sanchez no combate ao coronavírus.

Barcelona assistiu a um protesto semelhante, que também reuniu milhares de pessoas com palavras de ordem contra a vacinação. Uma das políticas particularmente contestadas é a decisão de introduzir os passaportes sanitários na região autónoma da Catalunha.

Apesar da contestação, Espanha conta atualmente com uma das taxas de vacinação mais elevadas na Europa.

O pequeno Estado do Luxemburgo também foi palco este sábado de uma manifestação, à qual participaram várias centenas de pessoas, que contestavam nomeadamente a introdução do passe sanitário para o setor do lazer. Um protesto com uma forte presença policial e que terminou com o recurso a canhões de água para dispersar os manifestantes.