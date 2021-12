Flutuar num lago gelado na Lapónia

É a mais recente atração no extremo norte da Finlândia: flutuar num lago gelado, no interior do Círculo Polar Ártico.

Barbara Dias, guia da Safartica:"As pessoas têm vestimentas engraçadas, feitas de um neoprene espesso, que lhes permite flutuar. Saltam com o fato e têm a experiência de estar num lago gelado, onde apenas uma pequena parte está derretida e podem relaxar e aproveitar."

Uma atividade que atrai turistas dos quatro cantos do mundo e, se alguns estão reticentes ao início, no final todos ficam convencidos com a experiência.

Geoffrey Altimare, turista francês:"Foi como se estivesse no espaço. Não sei... O que posso dizer? Fico suspenso na água."

Shannon Carnet, turista francesa:"Estava nervosa, mas foi tão bom!"

O turismo na região da Lapónia foi profundamente atingido pela pandemia, com uma queda de mais de 80 por cento no número de visitantes estrangeiros no ano passado.

Mas as autoridades locais esperam agora que atividades como esta ajudem a recuperar o setor.