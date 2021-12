Pouco mais de duas semanas após ter regressado ao hospital, Pelé teve alta e está de volta a casa. Com 81 anos, o "rei" do futebol brasileiro deixa o hospital a tempo de passar ao Natal no conforto da família, como desejava.

Edson Arantes do Nascimento, de nome de batismo, está a controlar um tumor no colón, que foi detetado em setembro e motivou na altura uma intervenção cirúrgica, tendo o antigo futebolista ficado internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Pelé regressou ao hospital paulista a 7 de dezembro, para exames de controlo do tumor e algumas sessões de quimioterapia.

"Edson Arantes do Nascimento recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein nesta quinta-feira, 23 de dezembro de 2021. O paciente encontra-se estável e seguirá o tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro deste ano", revelou o hospital em comunicado.

Pelas redes sociais, o antigo futebolista mostrou-se feliz por poder passar o Natal em família.