Djokovic ainda pode ser expulso da Austrália

Novak Djokovic treinou esta terça-feira em Melbourne, um dia depois de ser libertado na sequência da vitória judicial contra o governo australiano, mas a participação do tenista sérvio no Open da Austrália ainda não está garantida, já que o visto do número um mundial pode ser novamente anulado.

A uma semana do início do torneio, um advogado do executivo de Camberra avisou que Djokovic poderá ainda ser expulso do país, o que se traduziria numa proibição de entrada no território por três anos.

À chegada à Austrália, a 5 de janeiro, o tenista respondeu "não" à pergunta se tinha viajado nos 14 dias antes da entrada no país, declaração que foi contrariada por publicações nas redes sociais e na imprensa que atestam uma deslocação entre a Espanha e a Sérvia no fim de dezembro.

Djokovic venceu nove vezes o Open da Austrália e pretende defender, em Melbourne, o seu vigésimo primeiro título do Grand Slam.