Djokovic na primeira ronda do Open da Austrália

Novak Djokovic foi incluído no sorteio oficial do Open da Austrália, mas a decisão não altera as dúvidas sobre a presença no torneio do número um mundial do ténis.

Todas as atenções estão agora voltadas para o Ministro australiano da Imigração, que tem de decidir se vai revogar a decisão de um juiz federal, que considerou que o visto de Djokovic deveria ser reposto e que o tenista foi tratado injustamente por funcionários na fronteira.

Segundo os jornais australianos, o ministro Alex Hawke ainda está a ponderar o assunto e não vai tomar uma decisão esta quinta-feira.

Para já, tudo indica que o tenista vai mesmo jogar no torneio. Se a decisão for contra o jogador, espera-se que os advogados de Djokovic avancem imediatamente uma providência cautelar. Se assim for, o assunto volta ao Tribunal Federal, e se o tribunal não puder reunir amanha, só será ouvido na próxima semana, quando o Open da Austrália já estiver a decorrer.