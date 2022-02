São Paulo é conhecida como a capital do "graffiti" no Brasil e nestes últimos dois anos ganhou ainda mais cor a contrabalançar com as trevas que têm ensombrado a cidade devido à Covid-19.

A pandemia provocada pelo SARS-CoV-2 estás prestes a assinalar dois anos sobre o primeiro caso registado no país, exatamente em São Paulo, a 26 de fevereiro de 2020.

Os contágios aceleraram e o país teve de se revelar resiliente perante a passividade do Presidente Jair Bolsonaro em agir para conter a infeção. Os profissionais de Saúde arregaçaram as mangas, reforçaram as máscaras de proteção e assumiram a linha da frente do combate à doença.

Essa atitude inspirou diversos artistas urbanos de São Paulo a inscreverem em paredes e muros da cidade paulista mensagens coloridas de apoio aos médicos e enfermeiros que tentavam tratar quem lhes surgia infetado pelo SARS-CoV-2.

Eduardo Kobra, "Pri" Barbosa, Alexandre Orion e Waldir Grisolia são apenas três exemplos entre os muitos artistas que assinam desde 2020 diversas obras de arte nas ruas paulistas.

Uma das obras mais conhecidas de Kobra é "Ciência e Fé", um mural realizado numa das fachadas do Hospital Clínicas de São Paulo, com o qual artista pretende mostrar não haver contradições entre acreditar em Deus e na ciência.

"São centenas e centenas de cientistas, de médicos trabalhando arduamente, dia e noite, em prol de tantas vidas. E também temos a questão da fé que está aqui retratada. Acho importante também a confiança em Deus, acho que isso muda tudo", assumiu.

Eduardo Kobra assina ainda um outro trabalho,"Coexistência", um mural onde o artista quis promover o trabalho de equipa na luta contra o SARS-CoV-2.

Nestes tempos de necessário isolamento social, é preciso ter fé. Independentemente da nossa localização geográfica, de nossa etnia e de nossa religião, estamos unidos numa mesma oração: que Deus inspire os cientistas para que encontrem a solução para esta pandemia e conforte nossos corações para que tenhamos forças e sigamos juntos como humanidade. Kobra Página oficial

Numa outra zona de São Paulo, na avenida Rebouças, encontramos o tributo da artista "Pri" Barbosa aos enfermeiros.

Produzido em 2020, tal como os trabalhos referidos de Kobra, a imagem de uma enfermeira com uma aura de santa sobre a cabeça tem por objetivo partilhar alguma luz e esperança com os paulistas, numa altura em que a pandemia se agravava bastante na cidade.

"A gente sabia muito pouco sobre a Covid, então esses profissionais acabavam sendo as pessoas que davam uma esperança pra as pessoas que estavam doentes. Entao acho que foi principalmente isso: retratar uma pessoa, ela tem esse halo de luz, como se fosse realmente a pessoa que levasse esperança para as pessoas, algum conforto, uma segurança e paz", explica Priscila "Pri" Barbosa, uma feminista assumida na arte.

"Saudação" é um tributo do artista Alexandre Orion aos profissionais de saúde na linha da frente do combate à Covid-19 e pode ser encontrada na fachada de um prédio de São Paulo.

Outro tributo aos profissionais de saúde pode ser visto também no Hospital Clínicas de São Paulo, é assinado por Waldir Barbosa.

Waldir é outro dos muitos artistas urbanos inspirados pela luta contra a Covid-19 em São Paulo, cidade atingida por mais de um milhão de casos e 41 mil mortes no quadro desta pandemia, em que o Brasil se destaca como o terceiro país mais afetado do mundo, com mais de 28 milhões de casos e 645 mil mortos.