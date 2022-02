A invasão da Ucrânia está no quinto dia após a ordem de Vladimir Putin. A comunidade internacional uniu-se durante o fim de semana, como nunca antes, e largou uma "bomba de sanções" sobre a economia russa.

Lituânia reforça queixa ucraniana contra a Rússia no Tribunal Penal Internacional e pede a investigação de "crimes de guerra e crimes contra a Humanidade na Ucrânia."

"Há novo material a chegar-nos todos os dias, mas já temos o suficiente para submeter o pedido", afirmou a primeira-ministra Ingrida Simonyte, durante uma videoconferência do respetivo governo.

Volodymyr Zelenskyy reitera o pedido de a Ucrânia ser aceite na União Europeia. "Dirigimo-nos à UE, em relação à integração da Ucrânia sem mais demora através de um novo processo especial", sugeriu o Presidente ucraniano numa recente mensagem de vídeo.

O deputado ucraniano Kira Rudik pegou em armas e juntou-se às tropas civis para ajudar no terreno a resistência contra a invasão das forças fiéis a Vladimir Putin.

A pressão aumenta sobre o Kremlin, que aceitou retirar as exigências iniciais para entrar em negociações com o Governo de Kiev, que rejeita ceder um centímetro do território.

O executivo liderado por Volodymyr Zelenskyy sublinha que o único objetivo desta reunião é acordar um cessar fogo e a retirada da Ucrânia das forças fiéis a Putin.

O Presidente ucraniano emitiu uma nova mensagem, esta destinada aos soldados russos, a quem apelou ao fim da lealdade a Vladimir Putin: "Deponham as armas, partam. Não acreditem nos vossos comandantes nem nos propagandistas. Salvem-se, simplesmente."

Em dia de conversações anunciadas para a zona de fronteira junto do rio Prypiat e da fronteira com a Bielorrússia, a ofensiva das forças fiéis a Putin abrandou o assalto à capital da Ucrânia.

A delegação ucraniana já chegou ao local das conversações com a delegação do Kremlin, mas o Presidente da Ucrânia mostra-se cético em relação às conversações que vão ter lugar entre delegações enviadas por ambos os ministérios dos Negócios Estrangeiros, ainda assim Volodymyr Zelenskyy mantém a esperança de se conseguir travar a invasão.

O Presidente de França participa hoje à tarde numa videoconferência com os líderes dos Estados Unidos, do Canadá, da Alemanha, de Itália, do Japão, da Polónia e da Roménia, e com outros representantes da União Europeia e da NATO, para coordenar os passos seguintes dos aliados na respetiva defesa e no apoio possível à resistência ucraniana contra a invasão russa.

Emmanuel Macron recebe de seguida, no Eliseu, o chanceler alemão, Olaf Scholz, e a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Invasão russa em várias frentes

A ofensiva acalmou esta madrugada em Kiev, mas parece ter-se intensificado em Kharkiv e no sul da Ucrânia.

Na cidade portuária de Mariupol, ponto estratégico terrestre entre a fronteira da Rússia e a península anexada da Crimeia, os bombardeamentos atingiram zonas residenciais e deixaram gravemente feridas inclusive crianças.

Perspetiva da avenida Khreshchatyk, no centro de Kiev, esta manhã AP Photo/Efrem Lukatsky

As imagens difundidas pelas agências internacionais mostram crianças a receber cuidados intensivos de reanimação após terem sido feridas em bombardeamentos sobre zonas residenciais de Mariupol.

Ofensivas em curso na Ucrânia às 17 horas de domingo AP Mapa/ Governo da Ucrânia

O Ministério da Defesa ucraniano alegou esta manhã ter abatido 29 aviões, 29 helicópteros, 191 tanques e 816 veículos blindados. Acrescenta a captura de 74 armas, um sistema de mísseis anti-aéreos BUK, 21 sistemas Grad multlançadores de roquetes , 291 veículos, duas embarcações.

A mesma fonte adianta a morte de cerca de 5.300 soldados russos, mas este ´€ um balanço que carece de verificação imparcial.

Os deslocados pela guerra

A tragédia humanitária provocada pela invasão russa da Ucrânia agrava-se. Além dos mais de 350 civis ucranianos e mais de três mil soldados russos mortos nesta guerra, anunciados por Kiev, haverá já mais de 400 mil deslocados pela guerra em países da União Europeia vizinhos, sobretudo na Polónia e Roménia, também membros da NATO.

As Nações Unidas anunciaram esta segunda-feira de manhã ter confirmado entre as vítimas civis desta invasão russa da Ucrânia 192 mortos, incluindo sete crianças, e 304 feridos, mas o balanço real será "muito consideravelmente mais elevado", alerta Michelle Bachelet, a Alta Comissária para os Refugiados.

O número de pessoas em fuga continua a aumentar e a Comissão Europeia receia a maior crise humanitária em território europeu desde a II Guerra Mundial com mais de sete milhões de deslocados pela guerra só dentro da Ucrânia.

"As necessidades estão a aumentar rapidamente", alertou no domingo Janez Lenarcic, o Comissário Europeu para a Gesto de Crises e Ajuda Humanitária.

A "bomba de sanções" sobre a Rússia

Diversos países europeus acordaram enviar armas e financiar a compra de mais equipamento de defesa para as forças armadas ucranianas, incluindo pela primeira vez a União Europeia. A Lituânia deu autorização aos respetivos cidadãos para poderem viajar para a Ucrânia e entrarem na luta contra a invasão russa.

A União Europeia fechou o espaço aéreo aos aviões com quaisquer ligações à Rússia, excluiu diversos bancos russos do sistema internacional SWIFT e aprovou pela primeira vez o financiamento da compra de armas para um país sob ataque.

Putin respondeu com a colocação em alerta máximo das apelidadas forças de dissuasão, que se presume incluírem as mais de cinco mil ogivas nucleares existentes no país, e o Kremlin alertou para o perigo de se fornecer armas à Ucrânia.

A moeda russa, o rublo, desvalorizava cerca de 30% ao início desta segunda-feira face ao dólar americano depois das sanções económicas, que incluem também os Estados Unidos, o Japão, o Canadá, o Reino Unido e outros países externos à União Europeia.

"Juntos, mais fortes", resumiu Zelenskyy, na publicação onde deu conta de ter falado este domingo com o Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

Em Moscovo e noutras cidades russas a contestação à invasão russa da Ucrânia sobe de tom. O Kremlin tem ordenado a opressão dos principais instigadores dos protestos, provocando a detenção de mais de quatro mil pessoas que se opõe à invasão da Ucrânia.

Na Bielorrússia, foram detidas cerca de 800 pessoas devido a protestos ocorridos após o governo de Alexander Lukashenko ter abdicado do estatuto de país não-nuclear e admitido acolher armas nucleares russas no país.

A autorização para a Bielorrússia poder receber armamento nuclear passou no Parlamento com 65% dos votos, de acordo com dados oficiais.

O Kremlin proibiu ainda o uso das palavras "invasão", "ofensiva" e "guerra". Os meios de comunicação têm de se referir ao que está a acontecer na Ucrânia como uma "operação especial".

Diversas plataformas de Internet estão a tentar filtrar a desinformação russa e algumas, como o Youtube, já bloquearam mesmo os meios de comunicação afetos à Rússia em território ucraniano.