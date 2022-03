Escalada de arranha-céus em Paris numa demonstração de apoio à Ucrânia

Vestidos com as cores da Ucrânia, dois franceses sobem ao topo da torre Montparnasse em Paris, um arranha-céus com 210 metros, numa demonstração de apoio ao país depois da invasão da Rússia. Um dos escaladores, Léo Urban, de 28 anos disse que: "subir a torre Montparnasse representa talvez 1% da coragem que os ucranianos estão a demonstrar neste momento. E que não devemos esquecer que isso também nos pode acontecer". Com esta escalada urbana pretendem fazer passar uma mensagem de "não à guerra", com a ajuda das cores da Ucrânia.