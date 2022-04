Foi celebrado, no Rio de Janeiro, o centenário do início da construção da estátua do Cristo Redentor. Uma cerimónia celebrada pelo Cardeal Don Orani Tempesta e na qual esteve presente o presidente Jair Bolsonaro.

No evento, o Ministro do Ambiente brasileiro assinou um protocolo de intenção que visa transferir a gestão da área onde está localizado do Estado para a igreja católica.

O Cristo Redentor, construído no Moro do Corcovado, foi inaugurado a 12 de outubro de 1931. A obra foi paga com donativos.