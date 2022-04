Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, tem sido fustigada por bombardeamentos dia e noite desde que as forças russas tentaram apoderar-se dela, no início da invasão do país (24 de fevereiro). Os fortes combates transformaram a cidade de 1,5 milhões de habitantes num emaranhado de lojas e blocos de apartamentos em ruínas, forçando aqueles que ficaram a viverem no subsolo, abrigando-se nas estações de metro.